Manovra, 350 milioni per potenziare gli scuolabus

Ansa

Sono in arrivo 350 milioni per potenziare i servizi di trasporto scolastico di Comuni e Regioni. Nella bozza della Manovra si prevede infatti lo stanziamento di 200 milioni per aumentare i bus per gli studenti e di altri 150 per consentire agli scuolabus di effettuare il servizio rispettando le norme anti-Covid. La bozza della legge di bilancio prevede inoltre la "proroga per il congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021".