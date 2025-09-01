Logo Tgcom24
AD AGOSTO

Migliora il manifatturiero italiano, Pmi a 50,4

01 Set 2025 - 10:17
Migliorano le condizioni del settore manifatturiero italiano, sostenute dall'ennesima espansione della produzione e dei nuovi ordini. L'indice Pmi, un valore composito della performance manifatturiera derivato dagli indicatori relativi ai nuovi ordini, alla produzione, all'occupazione, ai tempi di consegna dei fornitori e alle scorte di acquisti, è tornato a crescere ad agosto con 50,4, da 49,8 di luglio. "Questo miglioramento è dovuto a una forte salita della produzione, che è aumentata al ritmo più rapido dall'inizio del 2023, e da un leggero aumento dei nuovi ordini"- commenta Nils Müller, Junior Economist, presso Hamburg Commercial Bank. 

