Man Group vede i rendimenti dei Treasury verso il 5%

EUROZONA, EFFETTI POSITIVI DELLA SPESA IN CRESCITA

In Eurozona stiamo iniziando a vedere, in particolare in Germania, gli effetti positivi della spesa per difesa e infrastrutture, e Hooper si aspetta che si amplifichino in futuro, ma non è tutto “rose e fiori”. In diversi paesi stanno guadagnando terreno partiti più estremisti, il che potrebbe causare turbolenze geopolitiche, come hanno mostrato le elezioni in Sassonia-Anhalt.