Man Group: la guerra aumenta il rischio recessione Usa, presto per comprare sui cali

DIFFICILE LA VIA D’USCITA PER GLI USA

I dazi possono essere ritirati unilateralmente ogni volta che gli USA lo decidono di farlo, mentre le guerre non possono essere accese e spente con un interruttore. Ci sono altre parti coinvolte, e tutto fa pensare che sarà difficile trovare una facile via d’uscita e che il conflitto durerà probabilmente molto più a lungo di quanto molti si aspettino. La semplice regola empirica della Hooper è che più il conflitto dura, più alti saranno i prezzi di petrolio, elio, urea e di altre materie prime rilevanti, e maggiore sarà il danno economico.