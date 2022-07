Luce, Terna: a giugno consumi +2,7% sul 2021, record fotovoltaico

Nel mese di giugno l'Italia ha consumato complessivamente 27,9 miliardi di kWh di energia elettrica, un valore in crescita del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2021.

Lo ha reso noto Terna. Le rinnovabili hanno coperto il 35% della domanda: in crescita le produzioni da fonte eolica (+32,2%), termoelettrica (+14,1%) e fotovoltaica (+7,7%). In particolare, la crescita del fotovoltaico, che ha raggiunto valori di produzione da record per il mese di giugno, è da imputare principalmente all'entrata in esercizio di circa 1.500 MW di nuovi impianti negli ultimi 12 mesi.