Luca Simoncelli (Invesco): “Proteggere il portafoglio dai rischi del settore tecnologico”

MENO PRESSIONI SUI CONSUMATORI

Sul fronte dei consumatori, invece, le pressioni si attenuano. Diminuiscono i rischi di contrazione dei redditi disponibili reali, la stagflazione non sembra più un pericolo imminente mentre il prezzo del petrolio ha registrato un netto ribasso. E’ vero che i negoziati tra Washington e Teheran restano altalenanti tuttavia il prezzo dei futures sul Brent sulle scadenze più vicine è sceso velocemente riportando la curva a termine su livelli sostenibili. “Il flusso commerciale nello stretto di Hormuz è tornato a al 60% - 70% circa del livello normale mentre lo spread tra WTI e Brent è in netto calo: è sempre più chiaro come il traffico “nascosto” sia stato sottostimato dai normali metodi di tracciamento mercantile nelle scorse settimane” riferisce Simoncelli.