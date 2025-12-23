L’intelligenza artificiale sbaglierà per il “model collapse” e le assicurazioni non pagheranno i danni

L’intelligenza artificiale è una rivoluzione? Sì, risposta affermativa, certo, negarlo sarebbe stupido perché lo stiamo già vedendo. Ma come tutte le rivoluzioni non sarà lineare, affronterà anche periodi di crisi e ripensamento, utili per razionalizzare tutto dopo una prima fase pionieristica dove non si vedono i limiti e i rischi di una nuova tecnologia e la si adotta in modo frenetico. In fondo è successo così anche per la rivoluzione industriale: solo dopo una prima lunga fase storica, dove in nome del progresso si è finiti imponendo condizioni estreme alla forza lavoro e non considerando minimamente l’impatto ambientale delle ciminiere, si è passati a un approccio più sostenibile. Ci sono volute crisi anche sociali per arrivarci. Ebbene, per l’intelligenza artificiale siamo ancora solo agli inizi, alla fase di una frenetica (e costosissima) corsa come quella all’oro nel vecchio West.