LinkedIn lancia un nuovo tool per trovare lavoro

Altro che Instagram e Tik Tok. In epoca di pandemia, con milioni di persone che hanno perso l'occupazione, il social network più utile è sicuramente LinkedIn. Per affrontare le nuove sfide globali del mercato del lavoro la piattaforma di recruiting di Microsoft, già utilizzata da oltre 722 milioni di iscritti, ha rinnovato e perfezionato lo strumento Career Explorer.

L'EVOLUZIONE DI CAREER EXPLORER

Se prima si limitava a proporre dei test per verificare le skills degli utenti e suggerire loro come implementarle, ora Career Explorer mostra agli iscritti le posizioni aperte che potrebbe non aver considerato, magari relative ad aziende che pur richiedendo capacità o esperienze simili alle loro operano in un settore differente.

INCROCIO DI DATI

Disponibile per ora solamente in lingua inglese, Career Explorer si basa sull'incrocio tra i dati che LinkedIn riceve dai profili degli utenti e quelli in suo possesso sulle posizioni di lavoro più richieste, valutandone la compatibilità. Per fare un esempio, LinkedIn rileva che tra un'azienda del food e un utente che lavora nel campo del servizio clienti esiste una compatibilità del 71%.

PICCOLI ACCORGIMENTI

Ma le novità non finiscono qui. Partendo dall'esperienza raccolta da Career Explorer, LinkedIn suggerisce agli utenti quale formazione intraprendere, sempre sul social network, per sviluppare nuove competenze o per migliorare quelle che già hanno. Oltre al nuovo tool, la piattaforma di Microsoft ha inserito alcuni accorgimenti per migliorare il servizio di recruiting, come una cornice intorno all'immagine del profilo che indica quando un iscritto sta cercando lavoro o quando un'azienda sta assumendo e strumenti per prepararsi a un colloquio.

LA SITUAZIONE GLOBALE

L'iniziativa di LinkedIn arriva in un momento particolarmente difficile per il mercato del lavoro. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro la pandemia ha tagliato 245 milioni di posti in tutto il mondo. Secondo il social network sulla piattaforma sono ora disponibili circa 14 milioni di posizioni aperte e ogni settimana quasi 40 milioni di persone visitano il sito per trovare un'occupazione. Con il nuovo Career Explorer LinkedIn spera di aver trovato il modo migliore per connettere gli utenti con le opportunità che li circondano.

Contenuto a cura di Financialounge.com