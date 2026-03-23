L&G: “Acqua settore cruciale tra investimenti nella spesa pubblica, industriale e tech”

LA SPESA PUBBLICA PER IL SETTORE IDRICO

Secondo L&G il primo elemento di opportunità d’investimento dell’acqua è rappresentato dalle politiche pubbliche. Per il World Economic Forum, per soddisfare le esigenze future saranno necessari 13,5 trilioni di dollari di investimenti per ampliare, modernizzare, decarbonizzare e innovare le infrastrutture idriche entro il 2040, con un deficit di finanziamento pari a 7,7 trilioni di dollari. Questa situazione sta determinando un aumento degli investimenti in conto capitale nei sistemi di servizi idrici pubblici a livello globale. In particolare l’Europa sta attuando il più grande aggiornamento della normativa in materia idrica degli ultimi 30 anni, ampliando la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e inasprendo le norme sui microinquinanti. Il Regno Unito si sta ponendo il problema di una delle reti idriche più vecchie al mondo, con tubature che hanno in media 70 anni. Il nuovo quadro normativo del governo in materia prevede un investimento di 104 miliardi di sterline per affrontare le perdite, l'inquinamento e la resilienza climatica. Negli Stati Uniti, l'inasprimento della normativa sui PFAS (noti come “sostanze chimiche eterne”) sta diventando un importante catalizzatore per la spesa nel settore idrico. Questi sono programmi legati alla fornitura di servizi essenziali, alla conformità normativa e alla salute pubblica. Le aziende idriche, quindi, beneficeranno di utili prevedibili e regolamentati, di una visibilità a lungo termine sugli investimenti e di caratteristiche difensive con impegni pluriennali.