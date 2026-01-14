L’export cinese più forte dei dazi di Trump

PERCHÉ L’EXPORT CINESE HA BATTUTO I DAZI USA

Il motivo della resilienza delle esportazioni cinesi nell’anno dei dazi è molto semplice: i flussi sono stati dirottati verso mercati alternativi rispetto agli Usa. Le aziende hanno venduto le merci a Paesi del Sud-est asiatico, dell’Africa e dell’America Latina. Una scelta che in parte ha coinvolto anche l’Europa, e che ha dato i frutti sperati proteggendo l’economia della Cina dai dazi imposti da Donald Trump lo scorso aprile. Tuttavia, come sottolinea Freud Neumann di HSBC, intervistato da Reuters, la spinta sull’export riflette ancora la debolezza dei consumi interni. Consumi rallentati anche dalle conseguenze del crollo del mercato immobiliare.