Lettera all'Ue, Garavaglia: "Non si metta in discussione il Mef"

Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia (Lega) è "molto arrabbiato" per la bufera esplosa intorno alla lettera inviata a Bruxelles e spiega: "Non esiste che il Mef, il ministero dell'Economia, che è una istituzione, possa essere messo in discussione in questo modo, e soprattutto in un momento molto delicato come questo, con una interlocuzione così delicata".