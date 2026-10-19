L’equilibrio del mercato alla prova delle trimestrali

La solidità del ciclo economico sta spingendo sempre più in alto i tassi di interesse e obbligazionari. Sui quali pesano anche le tensioni in Medio Oriente che continuano ad alimentare pressioni sui costi logistici e sull’inflazione. “La tenuta dei mercati azionari a fronte di tassi nominali elevati e volatili è riconducibile al rialzo delle aspettative di crescita economica. Con l’azionario che continua a incorporare una forte accelerazione degli utili aziendali, le trimestrali saranno il banco di prova” tiene a sottolineare Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco.