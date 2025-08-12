Le uova Fabergé tornano in mani russe, affare da 50 milioni di dollari

L’imprenditore tech russo Sergei Mosunov ha acquisto la storica casa dai britannici di Gemfields
Le uova Fabergé sono state acquistate da Smg Capital, veicolo d’investimento americano dell’imprenditore russo Sergei Mosunov. Quest’ultimo, noto imprenditore del settore tech, ha versato nelle casse della società mineraria britannica Gemfields Group 50 milioni di dollari.
LE UOVA FABERGÉ TORNANO IN MANI RUSSE
Gemfields aveva acquistato Fabergé nel 2012. Ma recentemente le azioni di Gemfields hanno subito un calo importante a causa delle difficoltà del mercato del lusso e dei disordini in Mozambico che hanno penalizzato l’estrazione di rubini. Nel 2024 i ricavi sono scesi del 19% e la cessione delle uova Fabergé viene spiegata come un’operazione per “rendere il gruppo più snello e focalizzato”. Mosunov, partner del fondo The Garage Syndicate, ha definito “un grande onore diventare custode di un marchio così eccezionale e riconosciuto a livello globale”.
LA STORIA DI FABERGÉ
Fondata a San Pietroburgo nel 1842 da Gustav Fabergé, la casa ha acquisito notorietà internazionale con Peter Carl Fabergé, che tra il 1885 e il 1916 realizzò circa 50 uova imperiali per gli zar Alessandro III e Nicola II. Queste uova, create in oro, platino e pietre preziose, sono conservate in oltre 40 esemplari storici. Dopo la Rivoluzione Russa del 1917, i laboratori Fabergé furono confiscati dal governo bolscevico. Il marchio è stato rilanciato nel 2009 con nuove collezioni che includono gioielli e orologi.
