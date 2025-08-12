Le uova Fabergé tornano in mani russe, affare da 50 milioni di dollari

LE UOVA FABERGÉ TORNANO IN MANI RUSSE

Gemfields aveva acquistato Fabergé nel 2012. Ma recentemente le azioni di Gemfields hanno subito un calo importante a causa delle difficoltà del mercato del lusso e dei disordini in Mozambico che hanno penalizzato l’estrazione di rubini. Nel 2024 i ricavi sono scesi del 19% e la cessione delle uova Fabergé viene spiegata come un’operazione per “rendere il gruppo più snello e focalizzato”. Mosunov, partner del fondo The Garage Syndicate, ha definito “un grande onore diventare custode di un marchio così eccezionale e riconosciuto a livello globale”.