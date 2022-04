Le soluzioni SG per investire sulle commodities nel breve e nel medio termine

Il primo trimestre del 2022 è stato caratterizzato da una

forte instabilità

dei mercati finanziari. La volatilità è stata determinata dall'avverarsi repentino dei rischi prospettati nel 2021, primo su tutti il pericolo di inflazione, e amplificata dall'invasione russa dell'Ucraina.

L'AUMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO DA TRANSITORIO A PERSISTENTE

banche centrali

L'aumento dei prezzi al consumo si è trasformato da transitorio a persistente spingendo le, che tra i loro obiettivi devono assicurare la stabilità dei prezzi, ad agire sulla politica monetaria. L'incertezza non riguarda l'orientamento più restrittivo ormai dato per certo, quanto il numero e l'entità di rialzi dei tassi.

LA SITUAZIONE PANDEMICA E LA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA

Omicron 2

In parallelo, anche la situazione pandemica, con la comparsa della variantee l'aumento dei contagi, che in Cina ha costretto a un nuovo lockdown 42 milioni di persone, fa ritenere l'emergenza tutt'altro che archiviata. Come se tutto questo non bastasse, la guerra tra Russia e Ucraina ha inasprito ulteriormente il quadro proiettando nubi minacciose sulle prospettive di crescita delle principali economie sviluppate.

MATERIE PRIME ENERGIA E ALIMENTARI

materie prime

Russia e Ucraina sono tra i maggiori esportatori

Tra le implicazioni di maggiore rilievo della guerra in atto, spiccano le ulteriori pressioni sui prezzi delleenergia e alimentari, di cui. Gli investitori da un lato si stanno dirigendo verso i beni rifugio e, dall'altro, non possono non includere in portafoglio per i prossimi mesi una quota in strumenti collegati alle materie prime, tra le poche asset class capaci di tutelare dall'aumento dell'inflazione.

18 NUOVE SOLUZIONI SG

segmento ETFPlus di Borsa Italiana

petrolio

In quest'ottica, Société Générale, emittente leader nel mercato dei prodotti quotati, ha deciso di completare la propria gamma di ETC sulper investire sulle commodities e sfruttare quindi questa opportunità legata allo scenario contingente. In particolare sono state emesse 18 nuove soluzioni – che portano a 27 gli strumenti della gamma di ETC – tra cui figurano i prodotti su, sia nella versione Brent (uno dei principali benchmark per il greggio in Europa, Medio Oriente e Africa) che WTI (benchmark per il mercato petrolifero statunitense), future sul rame e futures su oro e argento.

ETC CON LEVA FISSA GIORNALIERA, O RIALZISTA O RIBASSISTA

validi e interessanti strumenti per l'investitore retail

Entrando nei particolari tecnici, i 15 ETC con leva fissa giornaliera, o di tipo rialzista (con leva fino a +3) o ribassista (con leva fino a -3), sonoche vuole fare speculazione con un'operatività di trading intraday. Per gli investitori che, invece, hanno un orizzonte temporale medio e preferiscono operare in ottica multiday, SG offre ETC senza leva per investire sul rialzo di Brent Oil Future, Gold Future e Silver Future (oltre a WTI Future e Gas Naturale Future, già presenti nella gamma in versione con o senza Euro Hedge).

TUTTI GLI ETC SOGEN SONO COLLATERALIZZATI AL 105%

un collaterale a garanzia dei possessori

Grazie al fatto che tutti gli ETC della gamma SG sono quotati in euro, è possibile fare acquisti da qualsiasi piattaforma senza disporre del conto in valuta internazionale. Inoltre tutti gli ETC sono collateralizzati al 105% su base giornaliera. Ciò significa che, al fine di mitigare il rischio di controparte, è previstodei prodotti composto da un paniere di titoli, diversificato in base alle regole in vigore per i fondi UCITS, con un controvalore totale pari al 105% del valore degli SG ETC / ETN (verificato su base giornaliera). Qui sotto il dettaglio e ISIN della gamma di SG ETC