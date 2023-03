Le prospettive dopo il collasso della SVbank: ecco l'analisi di PGIM

La Silicon Valley Bank (SVB) è la prima banca statunitense a entrare in crisi a causa dell'attuale ciclo di rialzo dei tassi attuato dalla Federal Reserve (Fed). Tuttavia, altri settori dell'economia sensibili ai tassi di interesse, come ad esempio l'immobiliare, hanno subito contraccolpi a seguito degli interventi aggressivi da parte della banca centrale USA, che ha portato il tasso sui fondi federali (fed funds) dallo 0-0,25% all'inizio del 2022 al 4,5-4,75% attuale (dati al 14/03/2023).

START UP SOSTENUTE DAL VENTURE CAPITAL

“La maggior parte dei depositi della SVB era investita in obbligazioni a più lunga scadenza e in titoli con garanzie ipotecarie, che hanno comportato significative perdite a seguito del sensibile rialzo dei rendimenti a lungo termine in risposta all'inasprimento della Fed” fanno sapere gli esperti di PGIM Quantitative Solutions. Inoltre, l'elevata percentuale di depositanti non assicurati— in gran parte composta da società e startup sostenute da venture capital - ha determinato una base clienti particolarmente inclini a ritirare i depositi in risposta alle prime preoccupazioni.

IL BANK TERM FUNDING PROGRAM (BTFP)

Il governo americano ha annunciato il Bank Term Funding Program (BTFP) che permetterà alle banche di soddisfare i prelievi dei clienti prendendo a prestito dalla Fed, utilizzando i loro portafogli obbligazionari come garanzia collaterale senza dover vendere e subire una perdita sui titoli in quei portafogli, come ha dovuto fare la Silicon Valley Bank. Il fallimento di SVB, Signature Bank e Silvergate Bank sembrano infatti essere il risultato di depositi concentrati nei settori della tecnologia o delle criptovalute, aggravato dalla classica cattiva gestione di attività e passività determinata da una percentuale insolita di attività detenute in titoli a reddito fisso invece che in attività bancarie tradizionali come i prestiti.

LA DIFFERENZA CON LA CRISI FINANZIARIA GLOBALE DEL 2008

“Dal punto di vista patrimoniale, la buona notizia è che la situazione attuale è dovuta a un disallineamento di duration (relativamente più facile da risolvere), piuttosto che alla qualità del credito (come invece accaduto durante la crisi finanziaria globale del 2008)” spiegano i manager di PGIM. La ricaduta economica immediata sembra essere inferiore a quanto precedentemente temuto. Negli ultimi trimestri gli standard bancari in fatto di credito si sono inaspriti e, in aggiunta alle misure delle banche per sostenere i bilanci, potrebbero tradursi in aggiuntive restrizioni nei prestiti che, a cascata, avrebbero effetti negativi sostanziali sull'economia reale.

FED IMPEGNATA A CONTRASTARE L'INFLAZIONE

Resta il fatto che, nonostante l'ulteriore complessità che comportano i recenti fallimenti bancari, la Fed è impegnata a contrastare le significative forze inflazionistiche. È vero che l'immediatezza di una crisi bancaria potrebbe alimentare il pretesto per mettere in pausa gli aumenti o ridurne la frequenza monitorando la stabilità delle istituzioni finanziarie, tuttavia è probabile che la banca centrale USA si concentri di nuovo sull'inflazione a mano a mano che il nervosismo del mercato si allenterà.

LE BANCHE CHE RESTANO SOTTO PRESSIONE

A breve termine, è probabile sui mercati permanga la preoccupazione per le banche con vulnerabilità simili a quella della SVB. Questo dovrebbe mantenere sotto pressione le banche con ampie basi di deposito non assicurate, quelle con maggiori concentrazioni di depositi al dettaglio, e quelle con una quota significativa di titoli acquistati per essere posseduti fino alla scadenza (held-to-maturity).

FOCUS SULLA FED E LE ALTRE AUTORITÀ DI MERCATO

“Riteniamo pertanto che nelle prossime settimane l'attenzione sarà principalmente rivolta al successo della Fed e delle altre autorità del mercato nel mantenere la fiducia tra i depositanti e gli investitori nel sistema bancario statunitense e in che misura le risposte delle banche al contesto in rapida evoluzione potrebbero avere un impatto negativo sull'economia reale. Indipendentemente da ciò, le conseguenze degli aumenti dei tassi di interesse della Fed, aumentano i contraccolpi nell'economia” concludono gli esperti di PGIM Quantitative Solutions.

