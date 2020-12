Le donne risparmiano più degli uomini

Non si risparmiano per raggiungere un obiettivo, ma sanno risparmiare per arrivarci. Anche meglio degli uomini. Eccole le donne fotografate dall'indagine su Gimme5 , il “salvadanaio digitale” per smartphone che consente di mettere da parte piccole somme di denaro per poi investirle in un fondo comune.

L'ANALISI

La Georgetown University di Melbourne ha analizzato in forma anonima il comportamento di 47.643 clienti, uomini e donne. Il risultato è uno studio, “There's an app for that: goal-setting and saving in the FinTech era”, da cui emergono due dati inconfutabili: darsi degli obiettivi precisi rappresenta la spinta decisiva per raggiungerli, ma in questo le donne sono più risolute degli uomini.

DARSI OBIETTIVI FA LA DIFFERENZA

Imporsi dei “goal” aumenta il tasso di risparmio degli utenti di quasi il doppio, portando a un incremento del 91% dei depositi netti. Non importa quale sia il traguardo, possono essere attività per il tempo libero, consumi durevoli o altri tipi di acquisti. Quel che fa la differenza è l'entità della posta in gioco. Secondo l'analisi dell'università australiana le persone risparmiano di più per obiettivi a breve termine per i quali sia necessario partire da oltre 1000 euro di budget. Inoltre, la combinazione con la funzione “Joink”, che permette di aggiungere piccole somme di denaro al proprio business goal, aumenta enormemente il tasso di risparmio degli individui.

"MAGHE DEL RISPARMIO"

E le donne? Fanno più attenzione degli uomini a come muoversi. Sull'app di Gimme5 rappresentano il 21% degli utenti attivi e sono in continua crescita (+22% nell'ultimo anno). Sembrano essere molto più propense al risparmio: accumulano il 15% in più dei colleghi e perseverano nel raggiungere la meta, con una percentuale di successo maggiore (5%).

IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO

Le donne in età matura (40-60 anni) compongono la fetta più consistente degli utenti di Gimme5. D'altra parte, le giovani (18-24) sembrano più brave a “economizzare” rispetto ai coetanei maschi: pur rappresentando solo il 13% degli utenti, apportano il 27% del patrimonio risparmiato.

VIAGGI, CASA, MATRIMONIO...

I salvadanai più pesanti sono quelli per i viaggi (33%). Ma le donne sono più portate degli uomini anche a mettere da parte per la casa (4,9% contro 2,6%), l'educazione (2,6% contro 1,7%) e il matrimonio (2,2% contro 1,3%). In generale, sanno prefiggersi obiettivi più onerosi senza demordere: magari impiegano più tempo, ma arrivano alla meta.

...E PERSONE CARE

E non pensano “solo” a loro stesse. L'indagine su Gimme5 mostra come già a 33 anni le donne risparmino per le "persone care", laddove gli uomini iniziano a farlo solo a 42.

Contenuto a cura di Financialounge.com