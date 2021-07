Lavoro, Gentiloni: sblocco graduale licenziamenti va in direzione Ue 

Lo sblocco dei licenziamenti "fa parte delle politiche che incoraggiamo a livello europeo" che mira a "un ritiro selettivo e graduale delle misure di sostegno". Lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni parlando del provvedimento che sblocca i licenziamenti per le aziende non in crisi in Italia. Nelle previsioni economiche sul tema "non abbiamo fatto valutazioni specifiche", ha comunque specificato.