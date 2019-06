Lavoro, Cgil, Cisl, Uil: ripartire dal Sud con Piano di investimenti

"Noi ripartiamo da qui per unire concretamente il Paese. Le differenze sono enormi ma per ripartire da questa importante area del Paese bisogna dare seguito ad un Piano straordinario di investimenti per creare lavoro e realizzare uno sviluppo vero che duri nel tempo". Lo ha detto Maurizio Landini a Reggio Calabria durante la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil. "Qui diamo speranza ai giovai e un messagio al governo".

"C'è bisogno di fare investimenti - ha aggiunto Landini - sia in infrastrutture materiali ma anche in quelle sociali e serve una politica industriale".



"Noi stiamo cercando di impedire che i provvedimenti che il Parlamento approva su proposta del governo producano ulteriori danni al Paese. Ogni volta poi si lamentano che non riusciamo a modificare gli errori che fanno", ha invece affermato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. "Il Sud - ha aggiunto - è rimasto lettera morta per molti anni. Bisogna fare qualcosa. Le Regioni che non utilizzano i Fondi europei e di coesione sociale sono colpevoli e andrebbero commissariate".



"Questa di Reggio Calabria oggi è una manifestazione imponente. Migliaia e migliaia di donne, di uomini e soprattutto giovani giunti da ogni regione del Mezzogiorno e anche dal resto d'Italia, con la loro presenza, lanciano un messaggio al governo che non può essere ignorato: l'Italia non esce dalla crisi senza lo sviluppo del Mezzogiorno", ha infine commentato il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan.