L'Antitrust europeo contro Apple: "L'App Store penalizza gli sviluppatori esterni"

CONTESTATA LA FEE SULLE APP INSTALLATE

Ma non basta, perché la Commissione europea contesta a Apple altre condizioni commerciali, a partire dalle fee che si fa pagare proprio dalle aziende che sviluppano app: 50 centesimi di tassa per ogni app installata. Nel dossier contro l’azienda della mela sono finiti anche il “percorso multi-step” che devono compiere gli utenti Apple per scaricare e installare app store o app alternative sugli iPhone, e i requisiti che i developer devono garantire per offrire app store alternativi.