La tedesca Puma passa ai cinesi, Anta Sports diventa primo azionista con il 29%

LA STORIA DI PUMA E L’INTRECCIO CON ADIDAS

Esigenza di rilancio rilevata anche dal Ceo Arthur Hoeld, proveniente dall’azienda rivale Adidas. Le storie di Puma e Adidas sono profondamente intrecciate. Puma, infatti, nasce in Germania nel 1948, fondata da Rudolf Dassler dopo la separazione dal fratello Adolf, con cui aveva creato l’azienda che sarebbe poi diventata Adidas (dal nomignolo “Adi” del fratello unito alle prime tre lettere del cognome). Fin dall’inizio Puma si è afermato nello sport ad alte prestazioni, legandosi ad atleti iconici come Pelè, Maradona e Cruyff nel calcio, a Usain Bolt nell’atletica e Ayrton Senna nella Formula 1. Oggi, nonostante il calo nelle vendite degli ultimi anni, Puma rimane uno dei principali brand sportivi globali, con una forte identità che combina sport, cultura urbana e innovazione.