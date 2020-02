"La gestione del coronavirus? Fare peggio sarebbe stato difficile... " | A TgCom24 l'intervento di Bernabò Bocca di Federalberghi

"Migliaia di cancellazioni in tutte le destinazioni d'Italia e non soltanto nelle aree vicine al contagio". A TgCom24 interviene Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

"Peggio di così era difficile gestire l'emergenza". L'imprenditore spiega come, dalla notizia del primo contagio in Italia, la situazione sia drammaticamente precipitata fino ad arrivare a un 80% di presenze in meno nel turismo. Sulle responsabilità Bocca non ha dubbi: "La colpa è di una comunicazione isterica da parte delle istituzioni. Ormai è tardi per abbassare i toni".