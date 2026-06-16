La forza dell'economia Usa può spingere la Fed ad alzare i tassi prima di tagliare

CRESCITA TRAINATA DALL’IA E IL FATTORE WARSH

Il primo è una crescita attesa del PIL del 2,3% quest'anno, trainata dallo sviluppo dell'IA, il secondo Inflazione elevata con rischi al rialzo, già salita al 3,8% annuo ad aprile, il terzo un mercato del lavoro USA che si sta surriscaldando, a metà strada tra stabilizzazione e accelerazione. PGIM cita poi il notevole cambiamento verso una comunicazione più restrittiva della Fed, proseguito anche dopo l'insediamento di Kevin Warsh, e infine l'orientamento del nuovo presidente della Fed, che potrebbe aver bisogno di consolidare la sua credibilità e contribuire a portare l'inflazione verso il target del 2%.