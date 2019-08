La crisi affossa la Borsa, Piazza Affari chiude in forte calo | "Bruciati" 15 miliardi di capitalizzazione

La crisi di governo e lo spettro delle elezioni anticipate ha provocato tensione sul fronte obbligazionario con lo spread che si è portato ai livelli di giugno scorso con il rendimento del decennale italiano all'1,8%. Una fiammata che se persistesse potrebbe costare allo Stato oltre un miliardo in più in termini di maggiori interessi.



La crisi, l'economia e il giudizio degli analisti - E' intanto atteso per la serata di venerdì, il verdetto di Fitch sull'Italia. La situazione politica italiana ha colto di sorpresa gli analisti finanziari che fino a un giorno fa ipotizzavano un ritorno alle urne "non prima della primavera del 2020". Tra di loro c'è grande attenzione per i prossimi appuntamenti con l'indicazione del commissario europeo e la prossima manovra finanziaria. Ricco il calendario delle scadenze che vanno dal 27 settembre, con la presentazione in Parlamento dell'aggiornamento del Def, alla presentazione della manovra a Bruxelles che dovrà a sua volta replicare entro il 30 novembre.



C'è poi la questione dell'aumento dell'Iva che, secondo gli analisti, un "nuovo governo potrebbe non avere il tempo sufficiente di evitare". Sullo sfondo resta l'incertezza anche sull'esito di "eventuali elezioni anticipate e sui rapporti futuri con la commissione europea". E proprio qui si innestano i giudizi delle agenzie di rating che arriveranno a breve scadenza: il prossimo appuntamento dopo Fitch è quello con Moody's il 6 settembre, mentre il 25 ottobre sarà la volta di S&P.