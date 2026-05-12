La Corte Ue dà ragione all’Italia: Meta deve pagare gli editori per i contenuti

IL DIRITTO D’AUTORE

Gli stessi giudici hanno inoltre stabilito che non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori di servizi online che non utilizzano le pubblicazioni. La Corte con sede in Lussemburgo ha ritenuto giustificati gli obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali di avviare trattative con gli editori senza ridurre la visibilità dei contenuti durante le negoziazioni e di fornire le informazioni necessarie per calcolare la remunerazione dovuta. Sebbene tali obblighi comportino una limitazione della libertà d’impresa, essi sono considerati legittimi perché mirano a garantire il corretto funzionamento e l’equità del mercato del diritto d’autore nell’Unione Europea, permettendo inoltre agli editori di recuperare gli investimenti sostenuti per la produzione dei contenuti giornalistici.