La Borsa di Tokyo chiude in ribasso: l'indice Nikkei a -0.29%

Sulla scia dei timori degli investitori per le crescenti tensioni nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e per una possibile escalation sui conti pubblici tra Roma e Bruxelles, la Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso. L'indice Nikkei ha perso lo 0,29% a 20.942,53 punti, medesimo risultato per il listino generale Topix: -0,29% a 1.531,98 punti.