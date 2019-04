La Borsa di Milano apre poco mossa: primo Ftse Mib -0,03%

Avvio poco mosso per Piazza Affari: il primo Ftse Mib segna un -0,03% a 21.994 punti. Avvio difficile per Fineco che va da subito in sospensione per qualche minuto. Il titolo entra agli scambi e arriva a cedere il 3,2% a 11,98 euro. Il calo è riferito a un downgrade da parte di Deutsche Bank.