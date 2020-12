La Bce abbassa la stima di crescita dell'Eurozona nel 2021: +3,9%

Ansa

La Bce ha migliorato la stima di crescita economica per l'Eurozona per il 2020, portandola a -7,3% ( da -8% di settembre). Ha peggiorato, invece, quella per il 2021, portandola a +3,9% (da +5%). Lo ha annunciato la presidente Christine Lagarde, parlando di "una nuova e significativa contrazione nel quarto trimestre, a causa dell'intensificarsi delle misure di contenimento" della pandemia. La stima del Pil per il 2022 è +4,2% e per il 2023 +2,1%.