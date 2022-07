L'Ue ripristina i dazi sull'alluminio contro la Cina

L'Unione europea ripristinerà i dazi antidumping su alcuni prodotti di alluminio laminati provenienti dalla Cina da martedì 12 luglio.

La decisione è stata annunciata sulla Gazzetta ufficiale Ue. I dazi erano stati sospesi a ottobre per l'impennata della domanda post-pandemia. L'associazione europea del settore aveva però presentato ricorso in tribunale. Ora, alla luce della "situazione dell'industria Ue" e con le importazioni cinesi "costantemente e significativamente aumentate", la Commissione ha concluso che "le condizioni per prorogare la sospensione delle misure non sono più soddisfatte".