L'impatto del Covid-19 sulle imprese del turismo

È piuttosto pesante il bilancio del turismo dopo questi due anni di pandemia, con molte imprese costrette a chiudere i battenti.

Più in particolare: secondo le ultime rilevazioni di Assoturismo Confesercenti, basati sulla natimortalità di aziende della ricettività (come alberghi, ostelli, rifugi alpini, affittacamere e case vacanze non occasionali e campeggi) nel corso dello scorso anno hanno abbassato la saracinesca 4.116 imprese.