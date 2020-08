Klm congela aumenti salariali del personale per impatto Covid

Klm ha congelato unilateralmente gli aumenti salariali del 2,5% negoziati con i sindacati l'anno scorso e che sarebbero dovuti entrare i vigore dal 1 agosto. La decisione, spiega la compagnia in un comunicato, è stata adottata perché "per sopravvivere Klm deve adottare misure per la riduzione dei costi". Dopo la crisi "di una gravità senza precedenti" innescata dall'epidemia di Covid-19 la società "perde 10 milioni di euro al giorno".