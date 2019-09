Jerome Powell: Fed agisce in modo totalmente apolitico

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto di non avere "rimpianti" per aver scelto la guida della Fed e in merito alle critiche del presidente Usa, Donald Trump, ha spiegato che "la Banca centrale agisce in modo totalmente apolitico". "La Fed è un ottimo posto, con un'etica forte e un buona morale", ha evidenziato. Il banchiere centrale ha precisato che "non tolleriamo interferenze politiche" perché "non sono la strada giusta".