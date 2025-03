Jeff Bezos avrebbe scelto Venezia per il matrimonio con Lauren Sanchez

L'ANELLO REGALATO DA JEFF BEZOS

D'altronde Bezos, oggi 61enne, aveva già scelto l'Italia per fare la proposta di fidanzamento a Lauren Sanchez, l'ex conduttrice televisiva di 55 anni a cui ha regalato, nell'estate del 2023, un anello da 30 carati a taglio cuscino, incastonato in una montatura di platino a quattro punte, del valore di 2 milioni e mezzo di dollari. Anche in quell'occasione erano sulla loro lussuosa imbarcazione, il Koru, ma lo scenario scelto per fare da sfondo era quello di Positano. Stavolta la scelta è ricaduta sull'ancora più romantica Venezia. La notizia, lanciata per primo da Puck News, è stata ripresa da Pagesix, il sito di gossip del New York Post e rilanciata in Italia. Secondo i bene informati le partecipazioni sarebbero già state spedite ai familiari più stretti.