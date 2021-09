Ita, quasi 30mila candidati in corsa per l'assunzione

ansa

Sono quasi 30mila i candidati per l'assunzione da parte di Ita, e di questi circa 7.200 sono dipendenti provenienti da Alitalia. Lo annuncia Ita in un comunicato. Le candidature ricevute sono complessivamente 29.451. Di queste, 2.760 per i ruoli di comandati e piloti (1.298 provenienti da Alitalia in Amministrazione Straordinaria), 8.097 per assistenti di volo (3.311 da Alitalia) e 18.594 per il personale di staff (2.601 da Alitalia).