Ita, lavoratori Alitalia bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino

Un corteo di auto di lavoratori Alitalia sta procedendo a passo d'uomo sull'autostrada Roma-Fiumicino, in direzione dell'Eur, per raggiungere la sede di Ita. Il tratto è al momento bloccato. Nel frattempo, sotto la sede della nuova compagnia si è radunato un centinaio di lavoratori, con slogan e bandiere. Presenti anche agenti di polizia in assetto anti-sommossa con scudi e manganelli.