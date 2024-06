Ita Airways-Lufthansa, l'Ue pronta a dare il via libera alle nozze

Dalla newco Ita arrivano intanto "dati confortanti" sul fronte dei conti: registra un aumento del 30% del fatturato rispetto al budget e ha risorse in cassa per 660 milioni, come hanno riferito i sindacati dopo l'incontro con i vertici dell'azienda qualche giorno fa. Nel dettaglio, ci sono 420 milioni di disponibilità attuali e la compagnia sta, poi, chiudendo un accordo di finanziamento per altri 240 milioni di euro. Il colosso tedesco comprende invece oltre 300 società tra controllate e partecipate, con un portafoglio di aziende che si compone di network carrier, vettori point-to-point e società di servizi per il trasporto aereo. Tra le compagnie controllate direttamente spiccano Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss International.