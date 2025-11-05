Istat: a settembre commercio al dettaglio -0,5% sul mese

A settembre le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, un calo sia in valore sia in volume dello 0,5%. Lo rileva l'Istat, spiegando che la flessione riguarda tanto i beni alimentari (-0,4% in valore e -0,5% in volume), quanto quelli non alimentari (-0,5% in valore e -0,6% in volume). Su base tendenziale, a settembre 2025, le vendite al dettaglio registrano una variazione positiva dello 0,5% in valore e una diminuzione dell'1,4% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,5%) e calano in volume (-1,8%), mentre quelle dei beni non alimentari sono in diminuzione sia in valore sia in volume.