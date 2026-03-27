Investire nel settore energetico in tempi di guerra: i fattori da considerare
Plenisfer Investments SGR, in un commento di Marco Mencini, segnala un miglioramento strutturale della redditività del settore, in un’evoluzione che combina il fattore scorte con l’IA
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Quattro anni dopo l’attacco all’Ucraina, il nuovo conflitto in Iran riporta l’energia al centro del sistema economico globale, evidenziando il vincolo strutturale che influenza inflazione, crescita, equilibri geopolitici e traiettorie tecnologiche. Dopo un decennio in cui il mercato ha scontato energia abbondante e accessibile, gli indici fotografano uno scenario che guarda al passato di un settore oggi più strategico che mai. Il nuovo Thematic Spotlight di Plenisfer SGR dedicato all'evoluzione del settore e alle opportunità d’investimento a firma del Responsabile della Ricerca Marco Mencini, descrive un sistema più rigido in un mondo più instabile, segnalando vulnerabilità dopo anni di mancati investimenti.
MENO PESO DELLO SHALE USA, PIU’ DELLA CINA
La pressione regolatoria, le politiche di decarbonizzazione e una percezione diffusa di “fine ciclo” per le fonti tradizionali hanno ridotto drasticamente il flusso di capitali verso il settore, mentre il ciclo dello shale USA sta entrando in una fase più matura ma meno reattiva, con il risultato di un mercato sempre più rigido e più vulnerabile a shock improvvisi. A sostenere il fragile equilibrio fragile contribuisce in modo crescente la dinamica della domanda, in particolare attraverso il ruolo della Cina, che negli ultimi anni ha accumulato livelli record di scorte petrolifere.
ANCHE L’IA DIVENTA DRIVER DELLA DOMANDA
La gestione strategica delle scorte, prosegue l’esperto di Plenisfer, diventa centrale per l’equilibrio globale, in una dinamica cui si aggiunge l’emergere dell’intelligenza artificiale come driver di domanda con i suoi data center e le infrastrutture digitali. Un’ulteriore complessità è rappresentata dalla crescente divergenza geografica dei prezzi energetici, con il petrolio che mantiene una dimensione globale, e il gas è ormai un mercato profondamente regionale. La competitività economica non dipende più solo da fattori tecnologici o finanziari, ma anche dal costo relativo dell’energia.
EUROPA PIU’ ESPOSTA, DEVE PRIVILEGIARE LA RESILIENZA
Questo contesto vede l’Europa appare particolarmente esposta per la combinazione di dipendenza dalle importazioni, vincoli regolatori e ritardi negli investimenti mentre pesa sempre più la crescita della domanda legata alle nuove tecnologie. Il ritorno della sicurezza energetica rappresenta il vero cambiamento di paradigma, che implica un ritorno a logiche di pianificazione industriale e a scelte che privilegino la resilienza rispetto all’efficienza.
PER GLI INVESTIMENTI SI APRE UNA NUOVA FASE
Dal punto di vista degli investimenti, rileva Mencini, queste dinamiche suggeriscono che il settore energetico stia entrando in una nuova fase. La combinazione di offerta rigida, domanda in crescita e capacità limitata crea le condizioni per un miglioramento strutturale della redditività, con la scarsità di capacità e la riduzione della concorrenza che stanno rafforzando il potere di pricing lungo la catena del valore.
ENERGIA DI NUOVO UN ASSET CENTRALE
L’analisi di Plenisfer in conclusione sottolinea che l’energia torna a configurarsi come un asset reale centrale in un contesto macro caratterizzato da inflazione persistente e maggior incertezza, con il conflitto in Iran che segna l’avvio di una fase in cui la disponibilità di energia diventa uno dei principali driver della crescita globale.