Investire nel settore energetico in tempi di guerra: i fattori da considerare

MENO PESO DELLO SHALE USA, PIU’ DELLA CINA

La pressione regolatoria, le politiche di decarbonizzazione e una percezione diffusa di “fine ciclo” per le fonti tradizionali hanno ridotto drasticamente il flusso di capitali verso il settore, mentre il ciclo dello shale USA sta entrando in una fase più matura ma meno reattiva, con il risultato di un mercato sempre più rigido e più vulnerabile a shock improvvisi. A sostenere il fragile equilibrio fragile contribuisce in modo crescente la dinamica della domanda, in particolare attraverso il ruolo della Cina, che negli ultimi anni ha accumulato livelli record di scorte petrolifere.