Investire nel credito di breve durata come alternativa alla liquidità
Fidelity International propone una soluzione di investimento che punta sul credito societario di alta qualità con scadenza massima di un anno: l’obiettivo è mitigare il rischio tassi e colmare il gap con i depositi del mercato monetario
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Il credito di alta qualità di breve durata può essere una valida alternativa ai depositi. A spiegarlo sono gli esperti di Fidelity International, che partono dalla nuova normalità del segmento del reddito fisso. Come le altre banche centrali, anche la Bce ha proceduto sulla strada della normalizzazione dei tassi di interesse.
ALTERNATIVA ALLA LIQUIDITÀ
In questo contesto, i movimenti dei rendimenti obbligazionari a breve scadenza sono tornati a essere un fattore rilevante per i rendimenti complessivi. Se si aggiungono elementi come crescita dell’incertezza, aumento dell’inflazione e dinamiche geopolitiche sempre meno prevedibili, si comprende il maggiore valore attribuito dagli investitori alla stabilità del capitale e alla liquidità. Ma spesso la liquidità è scarsamente remunerata, e anche nel breve termine tenere fermo il capitale può generare perdite dovute all’inflazione.
IL RUOLO DEL CREDITO DI ALTA QUALITÀ
Puntando sul credito di alta qualità, i portfolio manager di Fidelity International Ravin Seeneevassen e Tim Foster spiegano le caratteristiche della soluzione ultra-short pensata per gli investitori preoccupati dei bassi rendimenti del mercato monetario e disposti ad assumere un rischio leggermente maggiore per ottenere rendimenti aggiuntivi. “Se abbinate a un credito in euro diversificato e di alta qualità, strategie come il FF - Euro Ultra Short Duration Bond Fund possono incrementare il reddito senza aumentare in modo significativo il rischio di drawdown”, spiegano gli esperti.
COLMARE IL DIVARIO CON I DEPOSITI MONETARI
Questa tipologia di scelta è stata pensata per venire incontro a coloro che desiderano migliorare il rendimento e il reddito spostandosi dalla liquidità verso i mercati del credito. Sostanzialmente, spiegano Seeneevassen e Foster, il fondo punta a colmare il divario tra i depositi del mercato monetario e le obbligazioni societarie di alta qualità a breve scadenza rimanendo altamente liquido. Tuttavia, sottolineano gli esperti di Fidelity International, la soluzione non ha solamente caratteristiche difensive, che ben si adattano a un portafoglio che include già credito in euro ben diversificato. Per le sue caratteristiche, sostengono gli esperti, il FF - Euro Ultra Short Duration Bond Fund può risultare interessante anche per investitori con una maggiore propensione al rischio, preoccupati da un’inflazione più elevata e desiderosi di ridurre l’esposizione a possibili movimenti sfavorevoli della curva dei rendimenti.
SOLO CREDITO INVESTMENT GRADE IN EURO
Per mitigare il rischio tassi, la duration del portafoglio è limitata a un anno. Inoltre, il fondo investe esclusivamente in obbligazioni societarie di alta qualità e di tipo Investment Grade. Per limitare il rischio di copertura, il fondo di Fidelity International investe solamente in obbligazioni denominate in euro, incluse quelle emesse da società non europee. “Altrettanto importante – spiegano Seeneevassen e Foster - è il fatto che il Fondo viene mantenuto costantemente altamente liquido, consentendo agli investitori di riscattare i propri investimenti in modo rapido e semplice qualora le loro esigenze cambino o desiderino riallocare verso altre tipologie di investimento”.