Investire nel credito di breve durata come alternativa alla liquidità

COLMARE IL DIVARIO CON I DEPOSITI MONETARI

Questa tipologia di scelta è stata pensata per venire incontro a coloro che desiderano migliorare il rendimento e il reddito spostandosi dalla liquidità verso i mercati del credito. Sostanzialmente, spiegano Seeneevassen e Foster, il fondo punta a colmare il divario tra i depositi del mercato monetario e le obbligazioni societarie di alta qualità a breve scadenza rimanendo altamente liquido. Tuttavia, sottolineano gli esperti di Fidelity International, la soluzione non ha solamente caratteristiche difensive, che ben si adattano a un portafoglio che include già credito in euro ben diversificato. Per le sue caratteristiche, sostengono gli esperti, il FF - Euro Ultra Short Duration Bond Fund può risultare interessante anche per investitori con una maggiore propensione al rischio, preoccupati da un’inflazione più elevata e desiderosi di ridurre l’esposizione a possibili movimenti sfavorevoli della curva dei rendimenti.