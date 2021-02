Investire in Ucraina, un webinar dedicato alle imprese italiane

Ufficio stampa

Valutare tutte le opportunità per la propria impresa, soprattutto in un quadro economico come quello attuale, in modo da garantire una crescita sicura e una stabilità economica nel tempo. Per questo l'espansione oltre i confini nazionali può essere un passo importante ma va fatto in tutta sicurezza. Strategia e sviluppo ha organizzato per giovedì 18 febbraio alle 10.30 un webinar dal titolo “Investment opportunities in Ukraine for Italian Companies: privatizations ans concessions”.