Investimenti: Amundi spiega come adattarsi al nuovo regime politico ed economico

CRUCIALE L’ADATTAMENTO AL REGIME DI ROTTURE

Monica Defend, Head di Amundi Investimenti Institute, sottolinea che stiamo attraversando un regime di rotture sul fronte geopolitico, tecnologico e energetico e l’adattamento sarà l'elemento chiave dei prossimi cinque anni. L’IA può rendere la crescita più resiliente, ma non strutturalmente più robusta, mentre l’inflazione si sta radicando di più. Secondo Vincent Mortier, Group Chief Investment Officer, le dinamiche del debito stanno muovendosi al centro dello scenario con rendimenti più elevati sul tratto lungo della curva e un ruolo maggiore della politica fiscale, ridefinendo così l'attrattività del debito USA e del dollaro. Questo dovrebbe incoraggiare un ritorno verso i titoli di Stato domestici, premiando le obbligazioni europee e giapponesi.