Invesco: dopo l’accordo Usa-Iran, la sfida passa alle banche centrali

LE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE

L’analisi spiega che l’equilibrio delle dinamiche macro si modifica e che si riaffaccia il rischio di una potenziale fase di restrizione monetaria da parte delle banche centrali. Inoltre, secondo Invesco, l’evidenza di un rialzo del tasso d’inflazione nei prossimi mesi è sempre più confermata. “Quello che è ora al centro dell’attenzione delle banche centrali sono le aspettative d’inflazione di lungo periodo che si formano nella percezione dei consumatori. Ad esempio, la settimana scorsa, negli Stati Uniti, il dato elaborato dall’Università del Michigan sulle aspettative d’inflazione a 5-10 anni è salito al 3.9%” esamina Luca Simoncelli di Invesco.