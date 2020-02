Intesa, Messina: "Spero che Ubi consideri l'Ops amichevole"

L'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa su Ubi "non è amichevole dal punto di vista tecnico" ma "spero che Ubi la consideri tale. D'altra parte non c'era altro modo per farla". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina in conference call con gli analisti finanziari chiarendo: "Pensiamo che il management di Ubi sia forte. A tutti parlerò dal primo giorno come persone del nostro gruppo".