Inps: quasi 4 milioni di pensioni assistenziali, una su due erogata al Sud

Le pensioni assistenziali in Italia all'inizio del 2019 sono 3.959.858, il 22% del totale di quelle esistenti, escluso il pubblico impiego. Lo rileva l'Inps nel suo Osservatorio , precisando che il 45,7% è erogato al Sud. Il numero di prestazioni assistenziali ogni mille residenti è pari a 105 in Calabria, 95 in Sardegna, 94 in Sicilia e 44 in Emilia Romagna. In Trentino e Valle d'Aosta meno del 30%, ma si considerano solo gli assegni sociali.

Oltre 12 milioni di pensioni sotto i mille euro - I numeri diffusi dall'Istituto di previdenza segnalano poi che sono 12,62 milioni gli assegni inferiori ai mille euro (oltre 10,9 milioni sono sotto 750 euro) in un quadro di 17.827.676 trattamenti complessivi. L'importo complessivo erogato ogni anno è di 204,3 miliardi di euro, 183 dei quali sostenuti dalle gestioni previdenziali. Sono numeri riferiti alla singola pensione e non ai pensionati, che sono spesso titolari di più trattamenti.



Quasi 14 milioni di pensioni per 204 miliardi di euro - Sono in tutto 13.867.818 le pensioni di natura previdenziale, cioè le prestazioni che hanno avuto origine dal versamento di contributi previdenziali (vecchiaia, invalidità e superstiti) e le rimanenti (3.959.858) sono legate alle prestazioni erogate dalla gestione degli invalidi civili (comprensive delle indennità di accompagnamento) e da quella di pensioni e assegni sociali, sono di natura assistenziale, cioè prestazioni erogate per sostenere una situazione di invalidità congiunta o meno a situazione di reddito basso. In particolare gli assegni sociali sono oltre 818mila mentre le prestazioni agli invalidi civili (comprensive di oltre 1,8 milioni di indennità di accompagnamento agli invalidi totali) sono 3,14 milioni



Alle gestione private quasi una pensione su due - Il 49,7% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati, tra le quali quella di maggior rilievo (95,6%) è il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che gestisce il 47,5% del complesso delle pensioni erogate e il 60,7% degli importi in pagamento. Le gestioni dei lavoratori autonomi elargiscono il 27,7% delle pensioni per un importo in pagamento del 24,2% mentre le gestioni assistenziali erogano il 22,2% delle prestazioni con un importo in pagamento pari al 10,4% del totale.



Età media dei pensionati 74 anni - E' di 74 anni l'età media dei pensionati, con una differenza tra i due generi di 4,6 anni (71,4 per gli uomini e 76 per le donne). Tra le pensioni della categoria Vecchiaia, il 26,8% viene erogato a persone sotto i 70 anni. La percentuale si alza fino al 29,1% per i pensionati di vecchiaia di sesso maschile.