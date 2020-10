Inps: "E' allarme invalidi, 1,1 milioni in attesa della visita"

ansa

Sono oltre 1,1 milioni i cittadini che aspettano la visita per l'invalidità civile. A lanciare l'allarme il Civ (Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza dell'Inps che chiede "sia messa in campo una vera e propria terapia d'urto" per ridurre le attese. "I numeri sono eloquenti", spiega Guglielmo Loy, presidente del Civ. Attualmente sono oltre 3,2 milioni (3.233.711 a fine 2019) i beneficiari, per un totale delle domande in attesa di 1.187.045.