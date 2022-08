Inps: bonus 200 euro a 13,2 milioni pensionati, 800mila con Reddito

Prosegue la campagna di pagamento del Bonus 200 euro da parte dell'Inps.

Come stabilito dalla circolare 73/2022, a luglio l'indennità è stata liquidata ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza, ai titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione, ai titolari di assegno per invalidità e di Assegno Sociale. Lo fa sapere l'Inps, precisando che al primo luglio 13 milioni e 137 mila pensionati hanno cosi' ricevuto l'accredito della somma. Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, il bonusè' stato pagato a circa 800mila nuclei percettori.