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il confronto tra 2025 e 2026

Il pieno di benzina è aumentato di 14 euro rispetto all'estate 2025, 20 euro per il diesel

26 Ago 2026 - 16:39
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