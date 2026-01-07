Inflazione in lieve aumento in Italia a dicembre (+1,2%)

INFLAZIONE EUROZONA IN CALO

In contemporanea sono stati pubblicati anche i dati relativi all’inflazione nell’Eurozona. Secondo i dati preliminari Eurostat, a dicembre l'inflazione è rallentata al 2% dal 2,1% di novembre. L'inflazione core si è attestata al 2,3%. Guardando alle principali componenti dell'indice dei prezzi al consumo, l'inflazione per i servizi è stimata al 3,4% annuo (3,5% a novembre), con alimentari, alcol e tabacco al 2,6% (dal 2,4%), per i beni industriali l'inflazione è rallentata allo 0,4% (dallo 0,5%), mentre per l'energia si registra un -1,9% (da -0,5% del mese precedente).