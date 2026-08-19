NELL'UE SALE AL 3%

Inflazione, l'Eurostat conferma la salita al 2,9% nell'Eurozona a luglio

In Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9%, in calo dal 3% di giugno

19 Ago 2026 - 14:36
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L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio, lo rende noto l'Eurostat secondo quanto indicato nella stima flash del 31 luglio. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%. Nell'Unione Europea l'inflazione è cresciuta al 3%, dal 2,9% di giugno. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svezia (0,3%), Repubblica Ceca (1,3%), Danimarca e Ungheria (entrambe 1,6%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (8,2%), Lituania (5,4%), Cipro e Bulgaria (entrambe 4,4%). In Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9%, in calo dal 3% di giugno.

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