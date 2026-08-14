Eurozona: Pil sale dello 0,4% nel secondo trimestre, Italia e Germania +0,2%

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nel secondo trimestre del 2026 il Pil destagionalizzato è aumentato dello 1% nell'area euro e dello 1,2% nell'Ue, dopo il +0,5% nell'area euro e il +0,8% nell'Ue registrati nel trimestre precedente. Per quanto riguarda l'occupazione, il numero di persone occupate è cresciuto dello 0,1% sia nell'area euro sia nell'Ue rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre l'occupazione era aumentata dello 0,1% nell'area euro ed era rimasta stabile nell'Ue. Su base annua, l'occupazione è salita dello 0,5% sia nell'area euro sia nell'Ue, dopo il +0,5% e il +0,6% del trimestre precedente. Le stime odierne, spiega Eurostat, si basano sui dati degli Stati membri relativi a Pil e occupazione per il secondo trimestre.