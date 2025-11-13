Industria chimica, alleanza tra Lombardia e Catalogna: cosa prevede

Lombardia e Catalogna hanno stretto un’alleanza per sostenere il comparto dell’industria chimica. L’obiettivo dell’intesa è quello di rafforzare la cooperazione in questo campo, creando gruppi di lavoro che coinvolgano le strutture tecniche dei governi regionali, le associazioni di categoria e il mondo dell’innovazione. Sono poi previsti anche due incontri bilaterali annui, da tenersi a Milano e Barcellona. L’intesa è arrivata nel corso di un incontro a Barcellona: l’assessore della Lombardia allo Sviluppo economico, Guido Gudesi, e il ministro della Catalogna alle Imprese e al Lavoro, Miquel Sàmper, hanno infatti concordato di collaborare per intensificare le relazioni tra le due entità, attivare progetti condivisi e lavorare insieme per quanto concerne i rapporti con l’UE.